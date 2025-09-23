' Ndrangheta26 arresti in varie Regioni

7.00 Ventisei persone sono state arrestate in varie regioni in un'operazione contro la cosca Piromalli di Gioia Tauro. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, detenzione illegale di armi,turbata libertà degli incanti, favoreggiamento e trasferimento fraudolento di valori. Il tutto con l'aggravante del metodo mafioso. Gli arresti in carcere eseguiti dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it