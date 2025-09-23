Ndrangheta operazione dei Ros contro la cosca Piromalli | 26 arresti
Roma, 23 set. (askanews) - Ventisei indagati a vario titolo per reati che vanno dall'associazione di tipo mafioso all'estorsione, dal riciclaggio alla detenzione illegale di armi e munizioni, al favoreggiamento, aggravati dal metodo mafioso. È il bilancio dell'operazione "Res Tauro" dei carabinieri. Le misure cautelari in carcere (emesse dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia) sono state eseguite dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, con il supporto di diversi comandi provinciali. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica-Dda di Reggio Calabria, hanno riguardato la cosca Piromalli della Piana di Gioia Tauro, articolazione della 'ndrangheta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ndrangheta - cosca
‘Ndrangheta, blitz dei Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti
'Ndrangheta, blitz del Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti
Blitz dei Ros contro la ‘Ndrangheta e la cosca Piromalli: in manette il bos 80enne e altre 25 persone
Maxi-operazione contro la cosca #Piromalli. Arrestato un superboss di #ndrangheta #reggiocalabria #23settembre #iltempoquotidiano - X Vai su X
'Ndrangheta, blitz del Ros all'alba: arrestato il boss Pino Piromalli. Il capo cosca di Gioia Tauro principale indagato della Dda. In carcere 26 persone. - facebook.com Vai su Facebook
'Ndrangheta, blitz del Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti; ‘Ndrangheta, blitz dei Ros contro i Piromalli: 26 arresti. In manette anche il superboss Facciazza; Scacco alla 'ndrangheta con l'operazione Res Tauro, tra gli arrestati c'è anche il boss Piromalli: i nomi.
'Ndrangheta, blitz del Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti - Sono indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personal ... Riporta tg24.sky.it
Operazione Res Tauro contro la ‘ndrangheta, 26 arresti tra le fila del clan Piromalli - Blitz dei carabinieri contro la 'ndrangheta: nell'ambito dell'operazione Res Tauro arrestati 26 presunti appartenenti al clan Piromalli ... Scrive quotidianodelsud.it