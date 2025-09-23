‘Ndrangheta | maxi-operazione contro i Piromalli 26 arresti tra cui il boss ottantenne

Un’operazione antimafia di vasta portata ha scosso all’alba la Piana di Gioia Tauro. Ventisei persone sono finite in manette, tra cui il temuto boss Giuseppe “Pino” Piromalli, 80 anni, capo dell’omonima cosca di ‘ndrangheta. Il blitz, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale, rappresenta il culmine di un’indagine condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri con il supporto di comandi provinciali distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’operazione ha colpito duramente l’articolazione criminale che da decenni controlla il territorio di Gioia Tauro, uno dei principali snodi portuali del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - ‘Ndrangheta: maxi-operazione contro i Piromalli, 26 arresti tra cui il boss ottantenne

In questa notizia si parla di: ndrangheta - piromalli

Ndrangheta, maxi blitz: arrestato il super boss "Facciazza" Piromalli

‘Ndrangheta, blitz dei Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti

'Ndrangheta, blitz del Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti

’Ndrangheta, l’impero dei Piromalli e il ritorno inevitabile del boss: «Non posso cambiare vita, qui comando io» lacnews24.it/cronaca/ndrang… - X Vai su X

Maxi-operazione contro la ‘Ndrangheta. Il ROS, con il supporto dei Carabinieri di diverse province italiane, ha eseguito misure cautelari nei confronti di 26 persone ritenute legate alla cosca Piromalli. Le accuse spaziano da associazione mafiosa a estorsion - facebook.com Vai su Facebook

Operazione dell'Arma contro la 'Ndrangheta nel Ponente Ligure, undici richieste di rinvio a giudizio; Maxi operazione anti ‘ndrangheta a Ventimiglia: arrestato Giuseppe Gallo; Maxi-operazione contro la cosca Piromalli Arrestato un superboss di ‘ndrangheta.

Ndrangheta, maxi-operazione contro la cosca Piromalli. Arrestato il superboss “Facciazza" - Dalle prime ore della mattinata odierna, il raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente ... iltempo.it scrive

Maxi operazione contro la ‘ndrangheta, colpito il clan Piromalli: 26 arresti – NOMI E VIDEO - Il blitz è scattato all’alba grazie al coordinamento tra Ros e comandi provinciali ... Lo riporta corrieredellacalabria.it