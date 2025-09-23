‘Ndrangheta maxi blitz del Ros | arrestato il boss Pino Piromalli

Maxi blitz del Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri, con il supporto dei Comandi provinciali territorialmente competenti, contro la ‘ndrangheta. Smantellata la cosca Piromalli di Gioia Tauro, considerata una delle articolazioni più influenti dell’organizzazione criminale: arrestato anche il boss Pino Piromalli. Ventisei gli arresti in totale. I militari hanno eseguito dalle prime ore del mattino di oggi, 23 settembre, un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti di 26 persone, indagate a vario titolo per: associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale e trasferimento fraudolento di valori, reati aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

