‘Ndrangheta maxi blitz contro cosca Piromalli | 26 arresti in manette anche il boss

Ildifforme.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Maxi blitz dei carabinieri contro la cosca Piromalli, in manette anche il boss. Dalle prime ore di questa mattina, il Raggruppamento operativo speciale, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali dei carabinieri territorialmente competenti in varie località del territorio nazionale, sta dando esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

