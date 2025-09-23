‘Ndrangheta maxi blitz contro cosca Piromalli | 26 arresti in manette anche il boss
(Adnkronos) – Maxi blitz dei carabinieri contro la cosca Piromalli, in manette anche il boss. Dalle prime ore di questa mattina, il Raggruppamento operativo speciale, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali dei carabinieri territorialmente competenti in varie località del territorio nazionale, sta dando esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ndrangheta - blitz
