‘Ndrangheta maxi blitz carabinieri contro cosca Piromalli | 26 arresti

(Adnkronos) – Dalle prime ore di questa mattina, il Raggruppamento operativo speciale, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali dei carabinieri territorialmente competenti in varie località del territorio nazionale, sta dando esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale procura della Repubblica – Direzione .

Blitz dei Ros | arrestato il boss Pino Piromalli storico capo della ‘ndrangheta calabrese; ‘Ndrangheta blitz dei Ros contro la cosca Piromalli | 26 arresti.

8216ndrangheta maxi blitz carabinieriMaxi blitz dei carabinieri del Ros, arrestato il boss Pino Piromalli - Ventisei le persone fermate con l'accusa di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclagg ... Si legge su msn.com

8216ndrangheta maxi blitz carabinieri'Ndrangheta, blitz del Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti - Sono indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personal ... Come scrive tg24.sky.it

