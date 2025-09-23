Ndrangheta maxi blitz | arrestato il super boss Facciazza Piromalli
C'è anche il super boss Pino Piromalli, il famigerato "Facciazza" tra i 26 arresti nell'operazione contro la 'ndrangheta condotta dai carabinieri del Ros, svolta con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti in varie località italiane. L'operazione Res Tauro di questa mattina sta dando esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 soggetti indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
