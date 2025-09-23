' Ndrangheta durissimo colpo alla malavita Maxi blitz contro la cosca Piromalli 26 arresti In manette anche il boss
Tra gli arrestati nell'ambito dell'operazione 'Res Tauro' c'è anche Pino Piromalli, alias 'Facciazza', 80enne boss a capo dell'omonima cosca. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: ndrangheta - durissimo
