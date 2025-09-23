‘Ndrangheta blitz ‘Res Tauro’ | chi è il boss Pino Piromalli
(Adnkronos) – Il boss di Gioia Tauro, Pino Piromalli, 80 anni – principale indagato nell'inchiesta 'Res Tauro' della Dda di Reggio Calabria, che oggi ha portato a 26 arresti per associazione mafiosa – era tornato in libertà dal 2021, dopo ventidue anni trascorsi in carcere, al 41 bis.
In questa notizia si parla di: ndrangheta - blitz
