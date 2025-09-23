' Ndrangheta blitz del Ros contro la cosca Piromalli | 26 arresti

Ventisei persone sono state arrestate nell'operazione "Res Tauro" contro la cosca Piromalli. Il blitz dei carabinieri del Ros è scattato stamattina all'alba quando, assieme ai militari del Comando provinciale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

