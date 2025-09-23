' Ndrangheta blitz del Ros contro la cosca Piromalli | 26 arresti
Ventisei persone sono state arrestate nell'operazione "Res Tauro" contro la cosca Piromalli. Il blitz dei carabinieri del Ros è scattato stamattina all'alba quando, assieme ai militari del Comando provinciale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: ndrangheta - blitz
Blitz antidroga a Roma, nove arresti: i narcos della capitale e gli affari con ‘ndrangheta e Nord Europa
Maxi blitz antidroga, 28 arresti: colpito gruppo a Roma guidato da boss della ‘ndrangheta
'Ndrangheta, tre latitanti arrestati a Ibiza: il video del maxi blitz e i dettagli della cattura
Blitz della Dda nel quartiere di Catona.... #minori #Narcotraffico #‘NDRANGHETA - facebook.com Vai su Facebook
‘Ndrangheta, blitz dei Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti; 'Ndrangheta, blitz del Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti; ‘Ndrangheta, blitz contro la cosca Piromalli con 26 arresti: le mani del clan sugli appalti ·.
'Ndrangheta, blitz del Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti - Sono indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personal ... Come scrive tg24.sky.it
Maxi blitz dei carabinieri del Ros, arrestato il boss Pino Piromalli - Ventisei le persone fermate con l'accusa di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclagg ... Segnala rainews.it