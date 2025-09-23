‘Ndrangheta blitz dei Ros contro la cosca Piromalli | 26 arresti
L’operazione “Res Tauro” della Dda di Reggio Calabria. Gli indagati sono accusati tra l’altro di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: ndrangheta - blitz
