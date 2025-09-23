‘Ndrangheta blitz dei Ros contro i Piromalli | 26 arresti In manette anche il superboss Facciazza
Classe 1945, è uno dei protagonisti assoluti della storia dei clan calabresi. Dopo due decenni di carcere ha ripreso in mano le redini del suo casato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: ndrangheta - blitz
Blitz antidroga a Roma, nove arresti: i narcos della capitale e gli affari con ‘ndrangheta e Nord Europa
Maxi blitz antidroga, 28 arresti: colpito gruppo a Roma guidato da boss della ‘ndrangheta
'Ndrangheta, tre latitanti arrestati a Ibiza: il video del maxi blitz e i dettagli della cattura
Blitz della Dda nel quartiere di Catona.... #minori #Narcotraffico #‘NDRANGHETA - facebook.com Vai su Facebook
‘Ndrangheta blitz dei Ros contro la cosca Piromalli | 26 arresti; ‘Ndrangheta maxi blitz contro cosca Piromalli | 26 arresti in manette anche il boss; Blitz dei Ros | arrestato il boss Pino Piromalli storico capo della ‘ndrangheta calabrese.
Blitz dei Ros contro la ‘Ndrangheta e la cosca Piromalli: in manette il bos 80enne e altre 25 persone - Arrestato in seguito a un blitz dei Ros avvenuto nelle prime ore della mattina il boss 80enne Pino Piromalli, detto "Facciazza" ... Segnala fanpage.it
Blitz del Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti, preso anche il boss Pino Piromalli - All’alba di oggi i Carabinieri del Ros, insieme ai militari del Comando provinciale, hanno eseguito un maxi- Si legge su altarimini.it