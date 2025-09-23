‘Ndrangheta blitz dei Ros | arrestato il boss Pino Piromalli

È finito in manette il boss della ’Ndrangheta Pino Piromalli, conosciuto come Facciazza, 80 anni, catturato in un’operazione del Ros. L’uomo, alla guida della cosca di Gioia Tauro, era tornato in libertà nel 2021 dopo aver trascorso 22 anni in regime di 41 bis. Fu arrestato una prima volta nel 1999, al termine di sei anni di latitanza. L’inchiesta della Dda lo individua come capo, promotore e organizzatore, insieme ad altri 26 arrestati con accuse che spaziano dall’associazione mafiosa all’estorsione, dal riciclaggio all’autoriciclaggio, fino alla detenzione illegale di armi, al trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso, alla turbata libertà degli incanti e al favoreggiamento personale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

