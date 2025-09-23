‘Ndrangheta 26 arresti in Calabria | torna in carcere il boss Pino Piromalli Si definiva il padrone di Gioia Tauro

“Il padrone di Gioia Tauro ”. Così si definiva il boss Pino Piromalli detto “ Facciazza ”, intercettato dalla Procura antimafia di Reggio Calabria e arrestato martedì mattina dai carabinieri del Ros nel blitz dell’operazione “Res Tauro”. Sono in totale 26 gli indagati sottoposti a custodia cautelare in carcere, sulla base dell’ordinanza emessa dal gip su richiesta del procuratore Giuseppe Borrelli e dell’aggiunto Stefano Musolino: le accuse a vario titolo sono di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori – tutti reati aggravati dal metodo mafioso – nonché delitti in materia di armi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

