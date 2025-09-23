AGI - Un'operazione condotta fin dalle prime ore della mattinata ha portato all'esecuzione di 26 misure cautelari in carcere. Tra gli arrestati, anche il boss Pino Piromalli. Il blitz, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) locale, è il risultato di un'indagine condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri, supportato da Comandi Provinciali dislocati su tutto il territorio nazionale che ha colpito la cosca Piromalli, un'articolazione della 'ndrangheta calabrese. I dettagli dell'operazione. Ventidue indagati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e 46 indagati. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 'Ndrandheta, catturato il boss Pino Piromalli, 80enne capo dell'omonima cosca