Navi da guerra caccia e tank | il piano tedesco da 83 miliardi che taglia fuori Trump

Il nuovo piano di approvvigionamento militare tedesco, ottenuto dal portale di informazione Politico, mostra che Berlino destinerà la sua imponente campagna di riarmo principalmente all’industria europea, con appena l’8% degli acquisti riservato a sistemi d’arma statunitensi. Secondo Politico, si tratta di un duro colpo per Donald Trump, che da tempo esercita pressioni sui Paesi europei affinché continuino a comprare armamenti americani, nonostante le turbolenze geopolitiche generate dalla Casa Bianca. Un piano da 83 miliardi di euro. Il piano prevede contratti per quasi 83 miliardi di euro entro il prossimo anno, suddivisi in 154 grandi acquisizioni di difesa tra settembre 2025 e dicembre 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Navi da guerra, caccia e tank: il piano tedesco da 83 miliardi che taglia fuori Trump

In questa notizia si parla di: navi - guerra

