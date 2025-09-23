Nave diretta a Israele | esposto di Usb contro l' attracco della Joanna Borchard

È scattato un esposto, presentato dall'Unione Sindacale di Base, contro l'attracco presso il terminal Spinelli della Joanna Borchard, nave dell'agenzia Cosulich, che, secondo il sindacato, dovrebbe caricare container diretti verso Israele.Usb aveva già denunciato nei giorni scorsi l'attracco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: nave - diretta

Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”

Freedom Flotilla, la nave Handala parte da Siracusa diretta a Gaza con aiuti umanitari – Video

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

Diretta dalla nave Karma – Global Sumud Flottilla Mercoledì 24 settembre, ore 18 Futuro Imperfetto (Via Bologna 4, Pescara) CFU – Circolo Universitario (Via dei Peligni 89) ARCI Pescara vi invita a un incontro pubblico a ingresso libero con la diretta online - facebook.com Vai su Facebook

Giunta a Roccella la nave Brucaliffo diretta a Gaza: nel porto sventolano le bandiere della Palestina - X Vai su X

Nave diretta a Israele: esposto di Usb contro l'attracco della Joanna Borchard; Armi per Israele, bloccati due container nel porto di Ravenna. Tajani: “Non sono italiane”; Armi per Israele, la rivolta di portuali e sindaco di Ravenna blocca il carico.

Nave con munizioni al porto: "Transitata il 30 giugno e diretta in Israele senza autorizzazione" - Una nave che trasportava munizioni sarebbe transitata senza le necessarie autorizzazioni dal porto di Ravenna lo scorso 30 giugno. ilrestodelcarlino.it scrive

Una nave carica di cibo destinato alla Striscia di Gaza è partita da Cipro verso Israele: è la prima operazione del genere da un anno - 200 tonnellate di generi alimentari destinate alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza sta per attraccare nel porto israeliano di Ashdod. Lo riporta ilpost.it