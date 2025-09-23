Nave | Asuma Brazilian 4et alla Milietta

Con l'intento preciso di ribissare il successo dello scorso gennaio La Milietta Osteria Musicale di Nave ospiterà venerdì 3 ottobre, come serata inaugurale dei suoi live, i torinesi Asuma Brazilian Quartet.Il quartet mette in scena, ormai da quasi vent'anni, una fitta trama dialogica tra le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

