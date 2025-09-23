Nave americana in arrivo a Livorno il prefetto | Non attraccherà al porto Stiamo cercando uno scalo alternativo

La nave americana Slnc Severn non attraccherà al porto di Livorno. L'annuncio è arrivato direttamente dal prefetto, Giancarlo Dionisi, al termine di una nuova riunione in prefettura alla quale hanno partecipato anche Autorità Portuale, capitaneria di porto, il sindaco Luca Salvetti e i.

I caccia di Maduro sopra la nave americana

Livorno | Presidio al Molo Italia, Gariglio: "Possibile che la nave americana rinunci a entrare in porto". Usb: "Passo in avanti"

nave americana arrivo livornoPresidio a oltranza contro la nave americana - LIVORNO : L'arrivo della Slnc Severn è previsto per le 21 di oggi. Scrive toscanamedianews.it

nave americana arrivo livornoPortuali di livorno contro le navi cariche di armi per Israele: cosa sta succedendo - Da ieri mattina centinaia di persone presidiano il porto di Livorno per fermare la nave statunitense SLNC Severn, appena rientrata da Eilat con mezzi militari ... Come scrive fanpage.it

