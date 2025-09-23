Nautica al Salone l’XI conferenza nazionale sul turismo marittimo e costiero
(Adnkronos) – La quinta giornata del 65° Salone Nautico Internazionale ha ospitato l'11° edizione della Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo, organizzata da Federturismo Confindustria, Assomarinas e Confindustria Nautica. Con il Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti sono intervenuti l'On. Gimmi Cangiano, Presidente Intergruppo Parlamentare "Nautica", Camera dei Deputati, l'On. Maria Grazia Frijia, Segretario .
