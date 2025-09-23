Nato Rutte | Determinati a difendere ogni centimetro territorio Alleanza
La Nato è “pronta e determinata” a “difendere ogni centimetro di territorio” dell’Alleanza. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il segretario generale della Nato Mark Rutte. I membri dell’Alleanza “hanno ribadito ancora una volta che il nostro impegno condiviso per la difesa collettiva è incrollabile”, ha spiegato. “Non vogliamo vedere un proseguimento di questo pericoloso comportamento da parte della Russia, intenzionale o meno, ma siamo pronti e determinati a continuare a difendere ogni centimetro di territorio alleato”, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
