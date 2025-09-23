Milano, 23 set. (askanews) - Il Consiglio Nord Atlantico si è riunito questa mattina su richiesta dell'Estonia, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di Washington, per consultarsi e condannare fermamente la pericolosa violazione dello spazio aereo estone da parte della Russia il 19 settembre. Violazioni alle quali si è poi aggiunta, nelle ultime ore, la comparsa di droni anche nei cieli norvegesi e danesi. Il Comandante Supremo Alleato in Europa (SACEUR), il generale Alexus G. Grynkewich ha informato il Consiglio in merito all'incidente estone: tre aerei MiG-31 russi armati hanno violato lo spazio aereo estone per oltre dieci minuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nato: pronti a qualsiasi minaccia potremmo dover affrontare