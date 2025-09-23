Nastasi | Con Conte Lucca diventerà uno dei migliori attaccanti italiani Su Milan- Napoli…

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Nastasi, ex preparatore atletico del Palermo quando giocava Lucca. Queste le sue parole: Nastasi: Sono estremamente contento del percorso di Lucca. “Sono estremamente contento del percorso di Lucca. Ho sempre pensato che con Conte diventerà uno dei migliori attaccanti italiani e sono convinto di ciò che dico. Lucca ha una cattiveria dentro incredibile, il mister ha capito con chi ha a che fare e lo sta gestendo benissimo. L’esultanza di ieri dimostra che c’è feeling, i due si sono cercati dopo il gol e questa è stata un’immagine davvero bella. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

