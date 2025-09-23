Nasconde in giardino cocaina per mezzo milione di euro arrestato dipendente pubblico
Avrebbe nascosto nel giardino 7,3 chili di cocaina, che, se immessa sul mercato, poteva fruttare circa mezzo milione di euro, ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Protagonista della vicenda è un dipendente dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni di Teramo, accusato di detenzione a fini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
