Nascite a Terracina | ecco le 68 tartarughine caretta caretta
Sessantotto tartarughine caretta caretta, sulle 77 uova traslocate dalla spiaggia di Terracina sono nate e hanno preso il largo nelle acque del mare. "Tutto questo é stato possibile grazie alle attenzioni e al monitoraggio costante garantito dallo staff di Tartalazio, diretto da Luca Marini e.
Terracina, record di nascite: 68 tartarughine Caretta caretta prendono il mare
