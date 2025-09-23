Nasce una rete tra industriali e artigiani

Una stretta di mano tra imprese industriali e artigiane, da un lato, e, dall’altro, associazioni sportive, culturali e sociali del territorio di Zola Predosa. Questo l’obiettivo dell’evento ’ La Zola che Fa Rete ’ che, per la prima edizione, si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Albergati. Organizzata dal Comune di Zola Predosa, ha visto la partecipazione di 50 associazioni e decine di imprenditori locali. "Un evento – ha promesso il sindaco Davide Dall’Omo – che ripeteremo ogni terza settimana di settembre a Palazzo Albergati. Sarà l’incontro di due mani: quella delle attività produttive e quella dell’associazionismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nasce una rete tra industriali e artigiani

In questa notizia si parla di: nasce - rete

Rete civica solidale, nasce il nuovo progetto politico di Tarquinio

Nasce “Pedala in Hirpinia e Baronia”, la prima rete cicloturistica alla scoperta delle bellezze della provincia di Avellino

Nasce la rete Musei Italiani con Patrimonio dal Mondo, l’Università di Parma tra gli enti fondatori

https://www.stampaparlamento.it/2025/08/05/nasce-la-rete-civica-meridionale-per-far-vincere-il-sud/ - facebook.com Vai su Facebook

Nasce la Rete delle Città di Carta: Spoleto tra i comuni firmatari #Spoleto - X Vai su X

Nasce una rete tra industriali e artigiani; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Prato, terra di imprenditori e artigiani. Una storia economica che si riflette nel territorio.

Nasce una rete tra industriali e artigiani - Le imprese e le associazioni sportive, culturali e sociali del territorio hanno aderito a un progetto comune, per unire le risorse e le forze ... Scrive msn.com

Nasce Finergis,consorzio fidi che unisce artigiani e industriali - La nuova realtà a sostegno delle imprese sarà operativo dal primo gennaio 2025 sarà il primo Confidi vigilato ... Riporta ansa.it