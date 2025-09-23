Nasce una rete tra industriali e artigiani

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una stretta di mano tra imprese industriali e artigiane, da un lato, e, dall’altro, associazioni sportive, culturali e sociali del territorio di Zola Predosa. Questo l’obiettivo dell’evento ’ La Zola che Fa Rete ’ che, per la prima edizione, si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Albergati. Organizzata dal Comune di Zola Predosa, ha visto la partecipazione di 50 associazioni e decine di imprenditori locali. "Un evento – ha promesso il sindaco Davide Dall’Omo – che ripeteremo ogni terza settimana di settembre a Palazzo Albergati. Sarà l’incontro di due mani: quella delle attività produttive e quella dell’associazionismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nasce una rete tra industriali e artigiani

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce una rete tra industriali e artigiani

In questa notizia si parla di: nasce - rete

Rete civica solidale, nasce il nuovo progetto politico di Tarquinio

Nasce “Pedala in Hirpinia e Baronia”, la prima rete cicloturistica alla scoperta delle bellezze della provincia di Avellino

Nasce la rete Musei Italiani con Patrimonio dal Mondo, l’Università di Parma tra gli enti fondatori

Nasce una rete tra industriali e artigiani; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Prato, terra di imprenditori e artigiani. Una storia economica che si riflette nel territorio.

nasce rete industriali artigianiNasce una rete tra industriali e artigiani - Le imprese e le associazioni sportive, culturali e sociali del territorio hanno aderito a un progetto comune, per unire le risorse e le forze ... Scrive msn.com

Nasce Finergis,consorzio fidi che unisce artigiani e industriali - La nuova realtà a sostegno delle imprese sarà operativo dal primo gennaio 2025 sarà il primo Confidi vigilato ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Rete Industriali Artigiani