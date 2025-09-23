Nasce Tim Energia prima sinergia con Poste
Tim apre la propria rete di vendita al mercato retail dell’energia e lancia, a partire dal 29 settembre, l’offerta Tim Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane in oltre 750 negozi Tim. Le nuove offerte sono pensate per rispondere alle esigenze di tutte le famiglie, con vantaggi esclusivi per i clienti Tim. In particolare, l’offerta luce è costruita su misura con il supporto di un consulente in base agli effettivi consumi del cliente, utilizzando energia elettrica sostenibile e certificata, proveniente da fonti 100% rinnovabili. "Portiamo alle famiglie un servizio essenziale, facile da comprendere e da gestire e introduciamo un nuovo elemento nella nostra strategia di Customer Platform", spiega Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di Tim. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
