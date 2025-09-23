Treviglio. È stata costituita la sezione dell’ Associazione Italiana Parkinson, con l’obiettivo di creare una rete di sostegno per chi convive con la malattia e per i familiari. L’iniziativa è stata presentata mercoledì 17 settembre nella sala Auser di Treviglio, durante un incontro promosso da Mario Ferrandi e ispirato dal progetto di Sergio Limonta. Alla riunione hanno preso parte il presidente Aip Bergamo Marco Guido Salvi, la vicesindaco Pinuccia Zoccoli Prandina e i vertici sanitari dell’ Asst Bergamo Ovest, con il direttore sanitario Antonio Manfredi e il direttore di Neurologia dell’ospedale di Treviglio-Caravaggio Bruno Ferrar o. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Nasce a Treviglio la sezione dell’Associazione Italiana Parkinson