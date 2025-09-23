Nasce a Muratella lo sportello comportamentale per i cani di Roma e Fiumicino
Roma, 23 settembre 2025 – Partirà nel mese di ottobre il progetto della ASL Roma 3 “ Facciamo Counselling per Fido ”, iniziativa promossa dalla UOSD Canile Sovrazonale e controllo del Randagismo che prevede l’attivazione di uno sportello gratuito per affrontare i problemi comportamentali dei cani di proprietà residenti nei Comuni di Roma e Fiumicino. Con La nascita di questo sportello, situato all’interno del canile comunale Muratella, l’obiettivo è quello di migliorare il rapporto tra cane e proprietario, diminuire i casi di morsicature e aggressioni, ridurre eventuali abbandoni o cessioni definitive dei cani in canile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: nasce - muratella
Nasce a Muratella lo sportello comportamentale per i cani di Roma e Fiumicino.
Trieste, nasce lo Sportello dei Servizi Sociali per gli anziani e chi li assiste - L'aumento della popolazione anziana over 80 previsto nel 2050 sarà del 50 per cento in questo territorio. Secondo rainews.it