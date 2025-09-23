Narcotraffico a Milano 4 arresti e 55 chili di lingotti d’oro sequestrati per un valore di 6 milioni di euro

Milano, 23 settembre 2025 – Quattro persone accusate di essere dei narcotrafficanti internazionali sono stati arrestate e oltre 17 milioni di euro sono stati sequestrati perché ritenuti soldi ottenuti con il riciclaggio di denaro sporco.  È il risultato di un’operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, su delega della Dda del capoluogo lombardo. Nel blitz sono finite anche tre attività commerciali di Milano e di Alessandria, che i militari hanno perquisito per raccogliere prove.  L’associazione criminale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

