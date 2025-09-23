Napoli ubriaco cade e batte la testa | 50enne in pericolo di vita

Teleclubitalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave episodio ieri, lunedì 22 settembre a Napoli, in piazza Sant’Anna a Capuana, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato privo di sensi e soccorso dal 118, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Attualmente, il paziente è ricoverato nel reparto di rianimazione ed è in pericolo di vita. Napoli, ubriaco . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli ubriaco cade e batte la testa 50enne in pericolo di vita

© Teleclubitalia.it - Napoli, ubriaco cade e batte la testa: 50enne in pericolo di vita

In questa notizia si parla di: napoli - ubriaco

Scivola e batte la testa in un locale, è grave; Napoli, ubriaco cade e batte la testa: 50enne in pericolo di vita; Cade e batte la testa in piazza a Napoli, 50enne finisce in rianimazione.

napoli ubriaco cade batteCade e batte la testa in piazza a Napoli, 50enne finisce in rianimazione - L'uomo è stato trovato agonizzante a terra, e trasportato di corsa al "Vecchio Pellegrini", dov'è ricoverato in gravissime condizioni ... internapoli.it scrive

napoli ubriaco cade batteNapoli, uomo ubriaco cade e si rompe la testa: gravissimo - La Polizia di Stato sta indagando per risalire all'identità di un uomo di circa 50 anni trovato privo di sensi a Napoli, in piazza Sant'Anna a Capuana e accompagnato dal ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ubriaco Cade Batte