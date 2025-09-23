Napoli ubriaco cade e batte la testa | 50enne in pericolo di vita

Grave episodio ieri, lunedì 22 settembre a Napoli, in piazza Sant’Anna a Capuana, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato privo di sensi e soccorso dal 118, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Attualmente, il paziente è ricoverato nel reparto di rianimazione ed è in pericolo di vita. Napoli, ubriaco . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, ubriaco cade e batte la testa: 50enne in pericolo di vita

