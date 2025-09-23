Napoli ricorda Salvo D’Acquisto | 82º anniversario del sacrificio del Venerabile Servo di Dio e Medaglia d’Oro

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, 23 settembre 2025, Napoli ha celebrato l’ 82º anniversario del sacrificio del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare “Alla Memoria”. La commemorazione si è svolta nella Chiesa di Santa Chiara, con la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba dell’eroe e la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, che ha richiamato l’estremo atto di altruismo compiuto dal carabiniere durante l’occupazione tedesca. Memoria e celebrazione religiosa. La funzione ha inteso solennizzare il gesto che ha salvato ventidue civili dall’esecuzione il 23 settembre 1943 a Torrimpietra, quando D’Acquisto si offerse come responsabile dell’incidente per evitare la rappresaglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

