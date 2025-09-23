Napoli ricorda il giornalista Giancarlo Siani assassinato dalla camorra 40 anni fa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una città unita nel ricordo. Napoli si è fermata oggi, 23 settembre, per commemorare Giancarlo Siani, il giovane cronista assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985. A quarant’anni dalla sua morte, istituzioni, studenti e cittadini si sono ritrovati nel luogo dell’agguato, le Rampe che oggi portano il suo nome, a pochi passi dalla sua abitazione. Il sindaco Gaetano Manfredi ha deposto una corona di fiori in memoria del giornalista. La presenza della famiglia e delle istituzioni. Alla cerimonia erano presenti i familiari di Siani – il fratello Paolo e il nipote Gianmario – insieme al prefetto di Napoli, Michele di Bari, e all’assessore regionale alla Sicurezza, Mario Morcone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com