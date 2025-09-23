Napoli ricorda Giancarlo Siani Manfredi | Il suo sacrificio è sempre attuale

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricordato Giancarlo Siani, il giovane cronista del Mattino ucciso 40 anni fa dalla camorra, con una corona di fiori ai piedi della lapide a poche centinaia di metri dai gradoni a lui intitolati.Queste le parole del sindaco: "Oggi è un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - ricorda

Cruz ricorda: «L’ultimo scudetto del Napoli è stato molto sofferto, su Lukaku dico questo»

Napoli ricorda Mario Paciolla, morto 5 anni fa in Colombia, senza giustizia in Italia

Orsolini Bologna, l’attaccante ricorda la rete con i nerazzurri: «Dopo il gol all’Inter, Napoli mi ha sommerso di regali»

Napoli ricorda Giancarlo Siani a 40 anni dalla morte; Napoli ricorda Giancarlo Siani, Manfredi: Il suo sacrificio è sempre attuale; Giancarlo Siani, quaranta anni fa l'omicidio: oggi il ricordo de al teatro Mercadante.

Giancarlo Siani, quaranta anni fa l'omicidio: oggi il ricordo de Il Mattino al teatro Mercadante - A quaranta anni esatti dalla sua morte Il Mattino ricorda Giancarlo Siani, il giornalista ucciso il 23 settembre 1985 dalla Camorra. Come scrive ilmattino.it

napoli ricorda giancarlo sianiColle: giornalisti uccisi perché testimoni di verità - Ricordare Siani porta alla mente i tanti giornalisti morti “perché colpevoli di testimoniare verità, raccontare le violazioni del diritto, le aggressioni, le guerre, sterminio”. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ricorda Giancarlo Siani