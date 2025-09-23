Napoli ricorda Giancarlo Siani Manfredi | Il suo sacrificio è sempre attuale
Questa mattina, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricordato Giancarlo Siani, il giovane cronista del Mattino ucciso 40 anni fa dalla camorra, con una corona di fiori ai piedi della lapide a poche centinaia di metri dai gradoni a lui intitolati.Queste le parole del sindaco: "Oggi è un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
A 40 anni dalla sua scomparsa, Napoli ricorda il giornalista Giancarlo Siani con una serata di cinema e memoria civile.
Napoli ricorda con un concerto Chiara Jaconis a un anno dalla morte. La giovane fu uccisa da un oggetto, caduto dall'alto, che la colpì alla testa. La madre: "Attendiamo con ansia la fine delle indagini"
Giancarlo Siani, quaranta anni fa l'omicidio: oggi il ricordo de Il Mattino al teatro Mercadante - A quaranta anni esatti dalla sua morte Il Mattino ricorda Giancarlo Siani, il giornalista ucciso il 23 settembre 1985 dalla Camorra. Come scrive ilmattino.it
Colle: giornalisti uccisi perché testimoni di verità - Ricordare Siani porta alla mente i tanti giornalisti morti “perché colpevoli di testimoniare verità, raccontare le violazioni del diritto, le aggressioni, le guerre, sterminio”. rainews.it scrive