napoli ricorda giancarlo siani a 40 anni dalla morte

Tempo di lettura: 2 minuti La città di Napoli si è ritrovata oggi per ricordare Giancarlo Siani, il giovane giornalista ucciso dalla camorra, nel giorno in cui ricorrono i 40 anni dalla sua morte. Istituzioni, studenti e cittadini hanno ricordato Siani sul luogo in cui fu ucciso, a pochi passi da casa sua, in quelle Rampe che portano il suo nome. Qui, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha deposto una corona. Con lui alla cerimonia, accanto ai familiari di Siani, il fratello Paolo e il nipote Gianmario, erano presenti il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e l’assessore regionale alla Sicurezza, Mario Morcone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

