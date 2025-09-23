Napoli – Pisa Palmeri non ci sta | il messaggio social

Il giornalista sportivo è tornato a parlare del posticipo di ieri sera tra partenopei e toscani. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Anche se a fatica, il Napoli ha superato un coriaceo Pisa nell’ultima gara della quarta giornata di Serie A. Un successo importante, perché ha consentito agli azzurri di portarsi da soli in testa alla classifica. Inoltre, i tre punti arrivati ieri sono un ottimo toccasana per dimenticare la caduta contro il Manchester City nell’esordio in Champions League. Il match con la squadra allenata da Alberto Gilardino è stato più combattuto del previsto. Non sono mancate le polemiche arbitrali, in un turno di campionato già caratterizzato dalle lamentele di Igor Tudor nel post Verona-Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

