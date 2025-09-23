Napoli – Pisa Palmeri non ci sta | il messaggio social
Il giornalista sportivo è tornato a parlare del posticipo di ieri sera tra partenopei e toscani. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Anche se a fatica, il Napoli ha superato un coriaceo Pisa nell’ultima gara della quarta giornata di Serie A. Un successo importante, perché ha consentito agli azzurri di portarsi da soli in testa alla classifica. Inoltre, i tre punti arrivati ieri sono un ottimo toccasana per dimenticare la caduta contro il Manchester City nell’esordio in Champions League. Il match con la squadra allenata da Alberto Gilardino è stato più combattuto del previsto. Non sono mancate le polemiche arbitrali, in un turno di campionato già caratterizzato dalle lamentele di Igor Tudor nel post Verona-Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - pisa
Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta
Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli
Meret chiude il carosello di dichiarazioni azzurre post Napoli-Pisa ? Autore di un'ottima partita, il numero uno dei partenopei è stato ascoltato sul 'dualismo' con Milinkovic-Savic Zero dissapori, molto rispetto e tanta consapevolezza: il Napoli è in ottime ma - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Buongiorno è uscito da Napoli-Pisa per un risentimento muscolare alla coscia sinistra Antonio Conte in conferenza stampa nel post partita scongiura l'eventuale problema all'adduttore Poi la battuta: "Dobbiamo farlo benedire" #Conte #Buon - X Vai su X
Napoli, annunciati i prezzi e i biglietti delle gare del Maradona contro Pisa, Sporting e Genoa - Dopo l’annuncio ufficiale di ieri da parte della Serie A sulle scelte degli orari e assegnazioni tv delle gare in programma dalla quarta alla dodicesima giornata, non si è fatta attendere la risposta ... Si legge su ilmattino.it
Napoli, Juve, Pisa e Luna Rossa: le ultimissime - Gli azzurri scendono in campo in un Maradona nuovamente strapieno per i sedicesimi di Coppa Italia: in palio ci sono ... Lo riporta corrieredellosport.it