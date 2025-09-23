Napoli-Pisa e le polemiche arbitrali | sul web i tifosi delle altre squadre sono furiosi

Il Napoli ha superato il Pisa con un combattuto 3-2 allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita intensa, con gli azzurri che hanno faticato più del previsto contro una neopromossa coraggiosa, capace di mettere in difficoltà la squadra di Antonio Conte fino agli ultimi minuti. Il successo ha regalato tre punti preziosi, ma non ha . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

napoli pisa polemiche arbitraliNapoli-Pisa, pestone di De Bruyne su Lleris ma niente rigore: ecco perché. Pasticcio Var e sul web è bufera - 0: c'è fallo di De Bruyne su Lleris, ma al Var spunta un tocco di mano. sport.virgilio.it scrive

Conte primo con il brivido e tra le polemiche arbitrali: il Napoli supera 3-2 il Pisa - La vittoria azzurra ha portato il Napoli in cima alla classifica in solitaria, staccando la Juventus. Lo riporta calciomercato.it

