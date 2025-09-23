Napoli-Pisa Conte e il lungo abbraccio con Lucca | Sta lavorando tanto Dobbiamo crescere

"Iniziamo a dire che non è mai facile vincere. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che fisicamente è prima in tutto, significa che sono forti, non era semplice anche perché nel momento in cui lasci campo aperto diventa difficile con questi giocatori. Il primo tempo abbiamo fatto un po' di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

#Napoli-Pisa diretta: tris con Gilmour, Spinazzola e Lucca, Conte è primo - X Vai su X

Conte ha deciso: IL NAPOLI SCENDE IN CAMPO CONTRO IL PISA ANCORA CON IL 4-1-4-1 Scelto Meret per la porta, con la difesa titolare di Manchester confermata in blocco Ci sono 2/4 del centrocampo delle migliori occasioni, con Elmas e Gilmour - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Pisa, Conte e il lungo abbraccio con Lucca: Sta lavorando tanto. Dobbiamo crescere; Napoli-Pisa: Conte è una certezza dopo le partite di Champions League; Napoli-Pisa: Conte in conferenza stampa post-partita | DIRETTA.

Napoli-Pisa, pestone di De Bruyne su Lleris ma niente rigore: ecco perché. Pasticcio Var e sul web è bufera - 0: c'è fallo di De Bruyne su Lleris, ma al Var spunta un tocco di mano. Come scrive sport.virgilio.it

Napoli-Pisa 3-2: video, gol e highlights - La squadra di Conte torna in vetta alla classifica a +2 sulla Juve grazie al successo del Maradona con il Pisa che perde con grande dignità 3- Riporta sport.sky.it