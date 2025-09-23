Napoli-Pisa Capuano polemico sugli arbitri | Mancano due rigori agli ospiti

"> Giovanni Capuano su Panorama commenta via X la direzione arbitrale e sottolinea l’atteggiamento di Gilardino: «Un signor allenatore, zero alibi». Le polemiche arbitrali non si spengono dopo il 3-2 del Napoli contro il Pisa. Attraverso alcuni post pubblicati sul suo profilo X, Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha contestato la gestione della partita, evidenziando due rigori non concessi alla formazione toscana. «Il pasticcio del rigore non dato al Pisa chiude per questa stagione la questione dei retro pensieri di Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli-Pisa, Capuano polemico sugli arbitri: «Mancano due rigori agli ospiti»

In questa notizia si parla di: napoli - pisa

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

Napoli-Pisa vista accanto a un allenatore: l'analisi di Luca Gotti #SkySport #SkySerieA #NapoliPisa - X Vai su X

Conte dopo l'infortunio di Buongiorno nel corso della conferenza stampa post Napoli-Pisa: «Speriamo Buongiorno stia bene altrimenti dobbiamo farci benedire» - facebook.com Vai su Facebook

Capuano: “Due rigori negati al Pisa. La stagione del Napoli e dei retropensieri finisce qua”; Vincenzo Capuano, le tagliatelle di pizza fanno infuriare i fan: Ridicolo. Hai toccato il fondo; Napoli Pisa, Capuano sicuro sul rigore revocato a Leris: scoppia la polemica.

Polemiche in Napoli-Pisa, manca un rigore per i toscani. Gilardino: “Episodi tutti a favore loro” - 2 dopo la sconfitta in Champions e rimane a punteggio pieno, con quattro vittorie su quattro. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Napoli-Pisa, pestone di De Bruyne su Leris ma niente rigore: ecco perché. Pasticcio Var e sul web è bufera - 0: c'è fallo di De Bruyne su Leris, ma al Var spunta un tocco di mano. Scrive sport.virgilio.it