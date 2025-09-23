Napoli-Pisa 3-2 gli highlights | gol emozioni e brividi fino al 96’

Napolipiu.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Gli azzurri restano primi da soli: guarda le immagini della vittoria sofferta al Maradona. Una partita spettacolare, ricca di gol ed emozioni fino all’ultimo istante. Al Maradona il Napoli piega il Pisa 3-2 e resta in vetta alla classifica in solitaria. Decidono i gol di Gilmour, Spinazzola e Lucca, con il Pisa che risponde su rigore con Nzola e nel finale con Lorran, tenendo i tifosi azzurri col fiato sospeso fino al 96’. Negli highlights della gara riviviamo tutti i momenti chiave: l’assist di Spinazzola e la prima rete in azzurro di Gilmour; il rigore trasformato da Nzola che riapre i giochi; la prodezza di Spinazzola con un destro all’angolino; il gol spettacolare di Lucca, ex di turno; l’assalto finale del Pisa con la rete di Lorran che ha fatto tremare il Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

