Napoli nuovo stop per Buongiorno | infortunio per il difensore cosa si è fatto e quando può tornare

2025-09-22 21:25:00 Fermi tutti! Brutte notizie per il Napoli. Il difensore azzurro, Alessandro Buongiorno, è dovuto uscire durante il posticipo della quarta giornata di Serie A, contro il Pisa. L'ex Torino – che era alla terza partita consecutiva da titolare – si ferma di nuovo dopo un infortunio che lo aveva tenuto ai box a inizio stagione. Buongiorno si è accascia nel finale per un problema muscolare e ha chiamato subito il cambio. Al suo posto è entrato Juan Jesus. Ancora da capire l'entità dell'infortunio, il giocatore si sottoporrà ai consueti test nelle prossime ore e si valuterà se potrà essere della prossima partita.