Napoli nuovo stop per Buongiorno | infortunio per il difensore cosa si è fatto e quando può tornare

Justcalcio.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-22 21:25:00 Fermi tutti! Brutte notizie per il Napoli. Il difensore azzurro, Alessandro Buongiorno, è dovuto uscire durante il posticipo della quarta giornata di Serie A, contro il Pisa.  L’ex Torino – che era alla terza partita consecutiva da titolare – si ferma di nuovo dopo un infortunio che lo aveva tenuto ai box a inizio stagione. Buongiorno si è accascia nel finale per un problema muscolare e ha chiamato subito il cambio. Al suo posto è entrato Juan Jesus. Ancora da capire l’entità dell’infortunio, il giocatore si sottoporrà ai consueti test nelle prossime ore e si valuterà se potrà essere della prossima partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - nuovo

Napoli, altro che Ndoye: tre colpi in arrivo, poi scelto il nuovo esterno

Mare Fuori 6, un nuovo volto entrerà nell’IPM di Napoli: i primi dettagli

Napoli, è fatta per l’ennesimo acquisto. Fabrizio Romano: “Sarà un loro nuovo calciatore”

NAPOLI, STOP PER BUONGIORNO: RISENTIMENTO ALLA COSCIA SINISTRA; Napoli, nuovo stop per Buongiorno: stagione finita?; Conte perde Buongiorno, stop per due settimane. Il Napoli è in emergenza.

napoli nuovo stop buongiornoFLASH | Infortunio Buongiorno, che tegola per Conte: stop all’80’ di Napoli-Pisa! - Ennesimo infortunio da segnalare per il difensore italiano, arrivato all’80’ della sfida contro il Pisa. Segnala fantamaster.it

Napoli, nuovo stop per Buongiorno: infortunio per il difensore, cosa si è fatto e quando può tornare - Il difensore azzurro, Alessandro Buongiorno, è dovuto uscire durante il posticipo della quarta giornata di Serie A, contro il Pisa. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Nuovo Stop Buongiorno