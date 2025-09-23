Napoli la storia non mente | ecco il dato che rende Conte così nervoso

Un inizio migliore il tecnico campione d’Italia non poteva desiderare. Ora però c’è quella statistica che lo preoccupa e che non vuole assolutamente ripetere. Il Napoli ha fatto bottino pieno e non è questa la grossa novità. Si perché inevitabilmente sono la squadra da battere dopo quanto mostrato l’anno scorso, vincendo lo scudetto, e quest’anno con un mercato all’altezza di una rosa campione in carica (ma non ditelo a Conte). Ora, però, ad attendere il Napoli ci sarà il primo vero importante test in campionato. Domenica sera gli azzurri faranno visita al Milan di Allegri. Un diavolo che sta man mano carburando e che ha tutte le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote ai campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

