Napoli la notizia fa sorridere i tifosi | domani il grande giorno

Novità in casa Napoli, la notizia fa sorridere i tifosi azzurri: domani è il grande giorno. Sono 12 i punti in 4 partite per il Napoli di Antonio Conte in questo avvio di campionato 202526. Gli azzurri hanno portato a casa un risultato importante contro il Pisa di Gilardino grazie alle reti di Gilmour, Spinazzola e Lucca: reti decisive per i 3 punti nonostante i gravi errori difensivi. Intanto, i tifosi partenopei si godono la vittoria e la vetta della classifica in solitaria. Napoli, domani l’annuncio del rinnovo di Politano. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad allungare il contratto a Matteo Politano fino al 2028. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, la notizia fa sorridere i tifosi: domani il grande giorno

