Napoli in autunno | quando l’aperitivo all’aperto si sposta dentro e cambiano i rituali sociali

Laprimapagina.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’autunno Napoli vive una trasformazione non solo nel paesaggio urbano ma anche nelle abitudini sociali dei suoi cittadini. La città, da sempre nota per la sua vivacità e il calore umano, si adatta al cambio di stagione modificando quei piccoli rituali quotidiani che scandiscono la vita sociale, a partire dall’aperitivo. Durante l’estate, Napoli si anima soprattutto negli spazi allaperto: piazze, lungomare e vicoli diventano il palcoscenico di incontri spontanei, tra chi sorseggia un caffè o un cocktail e chi si ferma a godersi il tramonto in compagnia. Con il calare delle temperature, tuttavia, queste occasioni si spostano inevitabilmente all’interno di bar, locali e ristoranti, dando vita a nuove modalità di socializzazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

napoli in autunno quando l8217aperitivo all8217aperto si sposta dentro e cambiano i rituali sociali

© Laprimapagina.it - Napoli in autunno: quando l’aperitivo all’aperto si sposta dentro e cambiano i rituali sociali

In questa notizia si parla di: napoli - autunno

Napoli d’autunno con i bambini: un viaggio tra natura, cultura e meraviglia

Calcio Napoli, un autunno di fuoco: Milan, Inter e Atalanta nel cammino degli azzurri

Napoli d’autunno: una stagione perfetta per chi è single

Napoli, nuova ondata di turisti: «Iniziato l’autunno d’oro» - Se settembre, tempo di San Gennaro, è uno dei mesi più napoletani dell’anno, è perché una volta finito il vuoto metropolitano d’agosto, il sacro e il profano, che a Napoli non sono mai avversari, si ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Autunno L8217aperitivo All8217aperto