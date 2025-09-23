Napoli-Genoa | in arrivo ennesimo sold-out al Maradona
Ancora un tutto esaurito per il prossimo impegno degli azzurri al Maradona. Per il prossimo impegno degli azzurri in campionato al Maradona, ossia contro il Genoa.
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
Calciomercato Juventus, su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza: Napoli e Milan, ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
Napoli : ennesimo acquisto, arriva Miguel Gutierrez; Napoli, il popolo azzurro non molla: stadio pieno per il Genoa; Conte verso Napoli-Genoa: «I tifosi mi chiedono di vincere, non del mio futuro. Tutto il resto è noia».
Miguel Gutiérrez: scambio di documenti tra Napoli e Girona. Lunedì l'arrivo in Italia - Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad accogliere l'ennesimo rinforzo del calciomercato estivo.
Genoa: Kouame salta il Napoli, ma non l'Udinese - Così, sempre secondo Tuttosport, l'attaccante sarà a disposizione di Thiago Motta domenica contro l'Udinese.