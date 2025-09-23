Napoli Elmas svela tutto su Conte | il retroscena

Il giocatore macedone ha parlato del tecnico salentino al termine della partita vinta dagli azzurri contro il Pisa. Missione compiuta: sconfiggendo il Pisa, il Napoli si è portato da solo in testa alla classifica. Anche se si sono disputate soltanto quattro giornate, il piano dei partenopei per bissare lo scudetto conquistato lo scorso maggio procede a gonfie vele. La gara con i nerazzurri è stata tutt’altro che semplice per gli uomini di Antonio Conte. Tante le difficoltà incontrate nel corso dei 90 minuti, frutto dell’ottima organizzazione mostrata dalla squadra allenata da Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Elmas svela tutto su Conte: il retroscena

In questa notizia si parla di: napoli - elmas

Calciomercato Napoli, Conte sugli arrivi di Elmas e Hojlund: "Stiamo cercando di completare la rosa"

Napoli, suggestione Elmas per fine agosto? Conte ha sempre apprezzato l’ex azzurro

Napoli, possibile ritorno di fiamma per Elmas. Ripresi i contatti per Juanlu (Di Marzio)

Napoli sfortunatissimo, gol annullato ad Elmas per un fuorigioco di misura di Hojlund - facebook.com Vai su Facebook

L'1-0 di Elmas annullato per QUESTO fuorigioco di Hojlund COSA NE PENSATE #NapoliPisa #SerieA #Hojlund - X Vai su X

Elmas: Scudetto? Tifo per il Napoli, poi svela un retroscena di mercato; ELMAS GIÀ STUPISCE! IL MATTINO SVELA: CONTE È RIMASTO COLPITO DALLA VOGLIA DEL MACEDONE; Calciomercato, Romano svela nuovi contatti tra Elmas e il Napoli.

Il Napoli svela le maglie Champions: home, away e una terza divisa esclusiva, diversa da quella della Serie A - Scopri le nuove maglie 2025/2026 del Napoli: home, away, terza e portieri, eleganza EA7, dettagli e scudetto tricolore per la Champions. Come scrive ilnapolista.it

Napoli, Lukaku ha cambiato i piani: Conte svela la richiesta al club - Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della terza giornata di campionato: al Franchi si gioca Fiorentina- Scrive calciomercato.it