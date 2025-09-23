Napoli-Eintracht trasferta vietata ai tedeschi | nuova giornata di guerriglia in città?
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Francoforte per tutti i settori dello stadio in occasione della sfida di Champions tra il Napoli e la squadra tedesca. La decisione segue il parere della questura e le valutazioni del Comitato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: napoli - eintracht
Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica ed Eintracht
Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica, Eintracht, Sporting e Psv
Champions League, il Calcio Napoli conosce le avversarie: dall’urna escono City, Eintracht e Chelsea
Napoli-Eintracht, la sfida di Champions del 4 novembre sarà senza tifosi ospiti. L’Osservatorio del Viminale ha chiesto di sospendere la prevendita dei biglietti in vista del divieto di trasferta per i sostenitori tedeschi. Una misura che arriva dopo i gravi disordi - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli-Eintracht, chiesto il rinvio della prevendita biglietti: ecco perché - X Vai su X
Napoli-Eintracht, trasferta vietata ai tifosi tedeschi; Napoli-Eintracht Francoforte: divieto di trasferta per i tifosi tedeschi; Napoli-Eintracht, trasferta vietata ai tedeschi: nuova giornata di guerriglia in città?.
Napoli-Eintracht, trasferta vietata ai tifosi tedeschi - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l'incontro di calcio di Champions League Napoli- Scrive ilroma.net
Napoli-Eintracht Francoforte: trasferta di Champions vietata ai tifosi tedeschi - I tifosi dell'Eintracht Francoforte non potranno seguire la loro squadra in occasione del match contro il Napoli del 4 novembre. Segnala msn.com