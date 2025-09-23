Napoli due volte al dì la medicina di Colella sul palco di Liber

Casertanews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il suo nuovo libro "Napoli due volte al dì" (Mondadori) Amedeo Colella ha conquistato il pubblico di "Liber - Agorà della Cultura - Vitulazio", la rassegna letteraria ideata dall'assessore comunale alla Cultura Francesco Di Gaetano, e curata da Giuseppe Bellone, direttore artistico del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - volte

Finto postino, finto nipote, vero truffatore. Da Napoli a Roma per raggirare 17 volte gli anziani

Lookman Inter, la rivelazione dalla Nigeria: «Ha rifiutato due volte il Napoli! L’Atletico Madrid può accontentare l’Atalanta ma l’attaccante ha già deciso»

Napoli, a Fuorigrotta semaforo ‘oscurato’ dal verde incolto: “Pericolo più volte segnalato al Comune”

Il saluto di Simeone: "Ora capisco quando dicevate 'A Napoli piangi due volte'" - Il centravanti argentino è da pochi minuti ufficialmente un nuovo giocatore del Torino e ha voluto salutare i tifosi azzurri con un ... Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Due Volte D236