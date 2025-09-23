Napoli | Controlli a tappeto dei carabinieri per la sicurezza stradale Automedica sequestrata

C'è anche un'auto medica tra i mezzi sequestrati dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli impegnati nel far rispettare il codice della strada. 72 ore di controlli serrati per i carabinieri che, impegnati per la tutela della sicurezza stradale, hanno identificato 402 persone e controllato 182 veicoli tra cui 21 mezzi con targhe straniere.

In questa notizia si parla di: napoli - controlli

