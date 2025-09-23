Napoli Conte | Partire con quattro vittorie ci dà soddisfazione
Tempo di lettura: 2 minuti Il tecnico del Napoli Antonio Conte esce soddisfatto dopo il successo sul Pisa che dà al Napoli il posto di capolista da sola in serie A. “ Partire con quattro vittorie – ha detto – non è mai semplice, averlo fatto ci dà soddisfazione. Noi ora guardiamo il percorso, non la classifica. E’ bene avere 12 punti in cascina ed essere partiti con il ritmo giusto”. Conte spiega che “ dispiace perché – ha detto – ce la siamo complicata da soli la partita nel finale. Eravamo in totale controllo della partita sul 3-1, potevamo segnare ancora e poi c’è stata la situazione con un errore in cui abbiamo concesso la rete del 3-2?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - conte
Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club
Affare Napoli, è ufficiale: che colpo per Conte
Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata
. @sscnapoli, Conte: "Lo scudetto ha portato un macigno di aspettative. Ci sono alcuni ragazzi che devono ancora crescere e salire di livello". - X Vai su X
Conte ha deciso: IL NAPOLI SCENDE IN CAMPO CONTRO IL PISA ANCORA CON IL 4-1-4-1 Scelto Meret per la porta, con la difesa titolare di Manchester confermata in blocco Ci sono 2/4 del centrocampo delle migliori occasioni, con Elmas e Gilmour - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Pisa 3-2, Conte: «Non era facile partire con 4 vittorie su 4»; Conte: Lo Scudetto pesa, è come un macigno a livello di aspettative”. Sull’abbraccio con Lucca...; Napoli scatenato sul mercato: in arrivo 4 colpi per Antonio Conte.
Conte: "Lo scudetto sul petto pesa come un macigno. E abbiamo cambiato mezza squadra..." - Il tecnico del Napoli parla dopo la vittoria sofferta contro il Pisa: "Dobbiamo portare il defibrillatore in panchina per me. Segnala gazzetta.it
Napoli-Pisa, Conte: “Non siamo una squadra rodata, dobbiamo crescere” - Il Napoli soffre, ma vince una partita importantissima contro il Pisa per 3- Lo riporta vivicentro.it