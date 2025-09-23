Napoli Conte | Partire con quattro vittorie ci dà soddisfazione

Tempo di lettura: 2 minuti Il tecnico del Napoli Antonio Conte esce soddisfatto dopo il successo sul Pisa che dà al Napoli il posto di capolista da sola in serie A. “ Partire con quattro vittorie – ha detto – non è mai semplice, averlo fatto ci dà soddisfazione. Noi ora guardiamo il percorso, non la classifica. E’ bene avere 12 punti in cascina ed essere partiti con il ritmo giusto”. Conte spiega che “ dispiace perché – ha detto – ce la siamo complicata da soli la partita nel finale. Eravamo in totale controllo della partita sul 3-1, potevamo segnare ancora e poi c’è stata la situazione con un errore in cui abbiamo concesso la rete del 3-2?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

